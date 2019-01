Domina mit Kordel erdrosselt: Lebenslange Haft

Essen (dpa/lnw) - Knapp elf Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Essener Domina ist einer ihrer Kunden wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter am Essener Schwurgericht waren in der Urteilsverkündung am Freitag überzeugt, dass der Angeklagte die 66-jährige Frau Mitte Februar 2018 mit einer Kordel erdrosselte. Das Tatwerkzeug war später in einem Altpapiercontainer in Düsseldorf gefunden worden - samt DNA des 28 Jahre alten Angeklagten. Er bestritt die Tötung der Domina bis zuletzt.

Von dpa