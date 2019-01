Jugendsynode befasst sich mit Armut und Partizipation

Daran beteiligen sich 50 junge Menschen. Hinzu kommen 50 Abgesandte der Kirchenkreise, die auch an der Synode, dem Kirchenparlament, teilnehmen sowie zehn Vertreter etwa von Studentengemeinden. Themen sind Partizipation, Jugendarmut, EU-Außengrenzen und unkonventionelle Gemeindeformen. Ob es nach der Premiere weitere Jugendsynoden geben werde, ließ Rekowski offen. Es gebe noch keine Festlegung. Das reguläre Treffen der Synode in Bad Neuenahr schließt an die Jugendsynode an und dauert bis zum 11. Januar.