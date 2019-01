Verlorene Beute führt Polizei zu Tankstellen-Einbrecher

Herdecke (dpa/lnw) - Ein Tankstellen-Einbrecher hat in Herdecke mit seiner verlorenen Beute der Polizei den Weg gewiesen. Er wurde schließlich festgenommen. Der 20-Jährige habe am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht mit einem an einer Zapfsäule entwendeten Feuerlöscher die Glastür zum Verkaufsraum der Tankstelle eingeschlagen, teilte die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis mit. Dabei habe er sich und die Tür mit Löschpulver besprüht.

Von dpa