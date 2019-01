Böller-Verpackung mit Nazi-Symbol: Firma will aufklären

Das Unternehmen erklärte, die Feuerwerksfontäne «Höllenzauber» werde jährlich millionenfach in China produziert. Entgegen der Vorgaben sei in dem Fall kein «ungestaltetes» Papier verwendet worden. «Auf dem chinesischen Markt herrscht seit vielen Jahren Papiermangel», erklärte Weco, es kämen in der Folge verschiedene Papiere aus wechselnden Quellen zum Einsatz.

Das hakenkreuz-ähnliche Symbol erinnere an ein sogenanntes Swastika-Symbol, das im asiatischen Raum als Glückssymbol verwendet werde. Daher sei auszuschließen, dass der in China ansässige Vorlieferant an den Nationalsozialismus und die damals verwendeten Zeichen erinnern wollte. Weco ist nach eigenen Angaben Marktführer in Europa.