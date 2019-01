Besondere Internet-Schule: Kinder via Skype unterrichten

Bochum (dpa/lnw) - Unterricht via Skype und die Hausaufgaben online verschicken: Die ungewöhnliche Web-Individualschule in Bochum mit einem Ein-Lehrer-Ein-Schüler-Prinzip hat großen Zulauf. Die expandierende Einrichtung sei die einzige reine Internetschule für Kinder und Jugendliche in Deutschland, sagte Leiterin Sarah Lichtenberger. Man habe mit acht Schülern 2002 begonnen, aktuell würden 180 Jungen und Mädchen unterrichtet, mehrere Hundert seien derzeit auf der Warteliste. Jeder Schüler lernt nach einem individuellen Plan.