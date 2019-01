Unfall mit fünf Toten vor Weihnachten: illegales Rennen?

Aachen (dpa/lnw) - Nach dem Unfall mit fünf Toten in Stolberg bei Aachen kurz vor Weihnachten prüft die Polizei, ob es ein illegales Autorennen gab. «Das wird in den sozialen Medien erwähnt, aber es gibt bislang jedoch keinerlei Beweise dafür», sagte Polizeisprecher Paul Kemen am Sonntag. Die Polizei könne das im Moment weder bestätigen noch dementieren. Die Ermittlungen mit weiteren Zeugenbefragungen liefen noch.

Von dpa