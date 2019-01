Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Nach der Veröffentlichung von Fotos einer Hündin, die in Mülheim von einer Brücke in die Ruhr geworfen und später tot geborgen wurde, hat die Polizei nach eigenen Angaben erste Hinweise erhalten. Der Halter des Hundes oder der Täter seien aber noch nicht ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Essen.

Von dpa