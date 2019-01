Toter in Wohnung in Gescher gefunden

Gescher (dpa/lnw) - In einer Wohnung im westlichen Münsterland hat die Polizei am Samstagabend einen Toten gefunden - nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht eines Verbrechens. Ein Arzt habe am Körper des 48-jährigen Inhabers der Wohnung in Gescher (Kreis Borken) eine Stichverletzung festgestellt, teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt von der Staatsanwaltschaft Münster am Sonntag mit. «Die Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, sind derzeit ungeklärt, ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.» Die Mordkommission ermittele, eine Obduktion der Leiche sei geplant.