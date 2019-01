Toter in Wohnung gefunden: Obduktion am Montag

Gescher (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung im westlichen Münsterland soll der Leichnam am Montag obduziert werden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Münster am Montagmorgen mit. Ermittler hatten am Körper des 48-jährigen Wohnungsinhabers in Gescher (Kreis Borken) eine Stichverletzung festgestellt. Der Tote war am Samstag nach einem Hinweis in der Wohnung von Polizisten entdeckt worden.

Von dpa