Warnstreik an Berliner Airports: Flüge in NRW betroffen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Warnstreik an den Berliner Airports hat am Montagmorgen für mehrere Flugausfälle in Köln und Düsseldorf gesorgt. In Köln seien insgesamt sechs Verbindungen von und nach Berlin gestrichen worden, sagte ein Flughafensprecher. In Düsseldorf fielen nach Angaben des Airports vier Flüge aus.