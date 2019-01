Unfall mit Toten: Bisher kein schlüssiger Beweis für Rennen

Aachen (dpa/lnw) - Bei dem schweren Unfall vor Weihnachten mit fünf Toten in Stolberg bei Aachen prüft die Polizei weiter, ob ein illegales Autorennen eine Rolle gespielt hat. Nach bisherigen Zeugenvernehmungen gebe es keinen schlüssigen Beweis dafür, sagte Polizeisprecher Paul Kemen am Montag. Es stünden aber noch weitere Vernehmungen an. Die Polizei werde auf Behauptungen in den sozialen Netzwerken reagieren, dem Unfall sei ein illegales Rennen vorausgegangen: Es werde versucht, den Absender entsprechender Botschaften zu ermitteln und ihn als Zeugen zu befragen, kündigte der Polizeisprecher an.

Von dpa