Beliebter Schulweg: Raser mit Tempo 86 durch 30er-Zone

Leverkusen (dpa/lnw) - Mit Tempo 86 ist ein Autofahrer in einer 30er-Zone auf einem Schulweg in Leverkusen erwischt worden. Die Straße sei ein beliebter Weg für Schüler, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. In unmittelbarer Nähe befinden sich eine Schule und eine Kindertagesstätte. Der Raser sei den Beamten zum Schulbeginn am Montagmorgen aufgefallen und gestoppt worden. Den Mann erwarten zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Von dpa