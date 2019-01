Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Mit Tempo 102 ist ein Autofahrer auf nasser Straße in Gelsenkirchen geblitzt worden. Erlaubt gewesen seien 50 Stundenkilometer, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den 28 Jahre alten Fahrer erwarten nach seiner rasanten Tour am späten Montagabend zwei Punkte in Flensburg, eine Geldbuße in Höhe von 280 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Von dpa