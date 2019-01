Minden (dpa/lnw) - Die Edeka Regionalgesellschaft Minden-Hannover will für rund 75 Millionen Euro eine neue Unternehmenszentrale in Minden bauen. Die Fertigstellung des Gebäudes, das Platz für 2200 Mitarbeiter bieten soll, ist für 2022 geplant, wie Vorstandssprecher Mark Rosenkranz nach Unternehmensangaben in seiner Neujahrsansprache ankündigte.

Von dpa