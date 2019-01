Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Handball-Bundesligist Bergischer HC wird seine Heimspiele außer in Solingen und Wuppertal künftig auch in Düsseldorf bestreiten. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Je nach Spielplan und Terminverfügbarkeit sollen demnach vier bis sechs Pflichtbegegnungen pro Saison im Düsseldorfer ISS Dome stattfinden.

Von dpa