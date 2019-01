Grippesaison verläuft in NRW glimpflich: viele Impfungen

Bochum (dpa/lnw) - Die Grippesaison in diesem Winter verläuft in Nordrhein-Westfalen bislang eher mild. Das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) in Bochum registrierte seit dem Herbst bisher 210 bestätigte Influenza-Fälle. «Nach den jetzigen Zahlen haben wir keinen Anlass eine starke Saison zu erwarten», sagte eine LZG-Sprecherin. In den vergangenen beiden Jahren hatte das Landesamt zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als doppelt so viele Grippekranke gezählt. Ein sprunghafter Anstieg zu einem späteren Zeitpunkt - etwa im Zuge der Karnevalszeit - sei jedoch nicht ausgeschlossen. Die Grippesaison läuft in der Regel von Oktober bis mindestens Mitte April. Die meisten gemeldeten Fälle gab es bisher mit 98 im Rheinland, betroffen sind aber auch die anderen Landesteile.

Von dpa