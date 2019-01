Hambacher Forst: Bestandsaufnahme vor der nächsten Räumung

Kerpen (dpa/lnw) - Vor der nächsten geplanten Baumhaus-Räumung im Hambacher Forst haben Behörden mit einer Bestandsaufnahme in dem Wald am Tagebau Hambach begonnen. Vertreter des Kreises Düren, der Stadt Kerpen und der Polizei sahen sich am Mittwoch die Situation vor Ort an, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Registriert wurden neue Plattformen und Baumhäuser, die Braunkohlegegner nach der letzten großen Räumung im Herbst neu gebaut haben. Das nordrhein-westfälische Bauministerium hatte den Kreis Düren und die Stadt Kerpen angewiesen, die illegalen Bauten aus Sicherheitsgründen zu räumen. Die Bestandsaufnahme im Wald gehört zu den vorbereitenden Maßnahmen.

Von dpa