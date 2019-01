Personallage beim BVB besser: Fünf Profis zurück im Training

Marbella (dpa) - Bei Herbstmeister Borussia Dortmund schwinden rechtzeitig vor dem Start in die Rückrunde der Bundesliga am 19. Januar die Personalsorgen. Am sechsten Tag des Trainingslagers in Marbella nahmen fünf zuvor angeschlagene Profis wieder am Teamtraining teil. Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud und Jacob Bruun Larsen absolvierten am Mittwoch die komplette Einheit, Torjäger Paco Alcácer und Dan-Axel Zagadou immerhin Teile des Teamtrainings. Allerdings musste Kapitän Marco Reus aufgrund anhaltender Magenprobleme weiter pausieren.

