Aktivisten kündigen Widerstand gegen Baumhaus-Räumung an

Kerpen (dpa/lnw) - Aktivisten haben Widerstand gegen die geplante Baumhaus-Räumung im Hambacher Forst angekündigt. Bei der vorangegangenen wochenlangen Räumung in dem Wald am Tagebau Hambach seien viele Bäume gefällt worden und dem Wald großer Schaden zugefügt worden, erklärte die Sprecherin von Aktion Unterholz, Anna Schönberg, am Mittwoch in einer Mitteilung. «Wir planen daher erneut Aktionen des zivilen Ungehorsams, um das Vorhaben zu unterbinden», kündigte sie an.

Von dpa