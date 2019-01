Steuerstrafprozess gegen Ex-Agent Mauss beginnt von vorn

Karlsruhe/Bochum (dpa) - Der Prozess wegen Steuerhinterziehung gegen den legendären Ex-Geheimagenten Werner Mauss muss in Bochum komplett neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob am Donnerstag die Verurteilung des 78-Jährigen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung mit sämtlichen Feststellungen auf. Die Entscheidung weise in einem zentralen Punkt Widersprüche auf, sagte der Vorsitzende Richter Rolf Raum in Karlsruhe. Das Landgericht Bochum muss den Fall nun vor einer anderen Strafkammer von vorn verhandeln. (Az. 1 StR 347/18) Der Fall beschäftigt die Justiz in NRW, weil damals das Finanzamt Essen für Mauss zuständig war.

Von dpa