Misshandelte Flüchtlinge: Bewährungsstrafe für Heimleiter

Siegen (dpa/lnw) - In einem weiteren Prozess um die monatelangen Misshandlungen in einer Flüchtlingsunterkunft in Burbach zeichnet sich für den damaligen Heimleiter eine Bewährungsstrafe ab. Der 38-Jährige soll laut Anklage angeordnet haben, Flüchtlinge bei Fehlverhalten in ein sogenanntes Problemzimmer zu sperren. Er trage damit die Gesamtverantwortung für die systematische Freiheitsberaubung in der Notunterkunft im Siegerland, warf ihm der Staatsanwalt am Donnerstag zum Prozessauftakt vor. Das Verfahren gegen den damaligen Heimleiter am Landgericht Siegen ist vom Hauptprozess abgetrennt.

