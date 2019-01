Nach Großrazzia am Bau: Landgericht weist Klage ab

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach einer Großrazzia gegen organisierte Schwarzarbeit am Bau vor rund einem Jahr hat ein Gericht überraschend die Klage der Staatsanwaltschaft abgewiesen. Das Hauptverfahren werde nicht eröffnet, teilte das zuständige Landgericht in Wuppertal am Donnerstag mit und ordnete die Freilassung der sechs Beschuldigten an. Im Dezember hatte die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben (Az 20 Js 350/16). Zwar geht auch das Gericht von der Teilnahme der Beschuldigten an dem Schwarzarbeit-Netzwerk samt Scheinfirmen aus, hält einen Schuldspruch aber für «nicht hinreichend wahrscheinlich».

Von dpa