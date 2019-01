Fortuna Düsseldorf siegt 1:0 beim Test gegen FC Emmen

Coin/Spanien (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat sein zweites Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Mittelfeldspieler Oliver Fink erzielte am Donnerstag im andalusischen Coin/Malaga in der 62. Minute den Siegtreffer zum 1:0 (0:0) gegen den niederländischen Erstliga-Aufsteiger FC Emmen. Der Gegner vergab noch einen Foulelfmeter (78.) zum möglichen Ausgleich. Drei Tage zuvor hatte das Team von Friedhelm Funkel den ersten Test gegen Borussia Dortmund mit 2:3 verloren. Die Fortuna startet am 19. Januar mit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg in die Bundesliga-Rückrunde.

Von dpa