Tarifverhandlungen für Stahlindustrie vertagt

Düsseldorf (dpa) - Die Tarifverhandlungen für die nordwestdeutsche Stahlindustrie sind nach der ersten Runde am Donnerstag vertagt worden. Das teilten der Arbeitgeberverband Stahl und die IG Metall am Abend in Düsseldorf mit. Das Forderungspaket der Gewerkschaft sei «vollkommen überzogen», sagte der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes, Andreas Goss. Er erwarte sehr schwierige Verhandlungen. Die zweite Gesprächsrunde soll am 23. Januar stattfinden. Die Friedenspflicht läuft Ende des Monats aus.

Von dpa