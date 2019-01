Gehölzpflege: An drei Tagen Sperrungen im Kreuz Westhofen

Schwerte (dpa/lnw) - Autofahrer müssen Anfang nächster Woche mit Behinderungen am Westhofener Kreuz rechnen. Der Landesbetrieb Straßen.NRW sperrt von Montag bis Mittwoch wegen Gehölzarbeiten einen Teil des wichtigen Verkehrsknotens, an dem die Autobahnen 1 und 45 aufeinander treffen. Die Sperrungen seien jeweils von 8.30 Uhr bis 15 Uhr, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.

