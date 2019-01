Ausströmendes Gas: Ein Toter und sechs Verletzte

Wegberg (dpa) - Ausströmendes Gas in einem Firmengebäude hat einen 34-jährigen Mann im nordrhein-westfälischen Wegberg getötet und sechs Menschen verletzt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass sich der Mann am Freitag das Leben nehmen wollte. «Es läuft darauf hinaus, dass die Gasflasche bewusst geöffnet wurde», sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Ermittlungen dauerten an.

Von dpa