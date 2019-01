Rund 96 Kilogramm unversteuerter Tabak in Shisha-Bars

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Bei einer Kontrolle von Shisha-Bars haben Beamte in der Nacht zum Samstag mehr als 96 Kilogramm unversteuerten Tabak entdeckt und mehrere Bars geschlossen. Drei von den zwölf durchsuchten Betrieben in Mönchengladbach hätten entweder gegen das Nichtraucherschutzgesetz oder den Brandschutz verstoßen, teilte ein Stadtsprecher am Samstag mit. «Da wurde nicht nur gedampft, sondern auch geraucht. In einer anderen Bar hat der Fluchtweg gefehlt». Daraufhin hätte das Ordnungsamt die Betriebe geschlossen.

Von dpa