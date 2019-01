Kranke Lokführer: Nordwestbahn streicht Verbindungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Viele Zugverbindungen sind am Samstag bei der Nordwestbahn am Niederrhein und im Ruhrgebiet ausgefallen. Etwa 15 Verbindungen der Linie RB 31 zwischen Xanten und Duisburg fuhren in beide Richtungen nicht. Für Sonntag sind 28 Verbindungen der Linie RB 36 zwischen Duisburg-Ruhrort und Oberhausen in beide Richtungen gestrichen. Betroffen sind auch die Linien RB 31 und RB 10 zwischen Kleve und Düsseldorf. Bahnfahrer sollten im Internet nachschauen, ob ihr Zug fährt.

Von dpa