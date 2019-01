Warnstreiks beim Kraftwerksbetreiber Uniper

Düsseldorf (dpa) - Im Tarifkonflikt beim Kraftwerksbetreiber Uniper haben die Gewerkschaften Verdi und IG BCE zu Warnstreiks aufgerufen. Die rund 5000 Beschäftigten des Konzerns sollen verteilt auf zwei Tage die Arbeit niederlegen. Am Dienstag sollen die Beschäftigten in der Uniper-Zentrale in Düsseldorf und die Auszubildenden streiken, am Mittwoch die Mitarbeiter der Uniper-Kraftwerke, wie beide Gewerkschaften am Montag mitteilten.

Von dpa