NRW will Frauen besser vor Gewalt schützen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die NRW-Landesregierung will Frauen besser gegen sexualisierte Gewalt, Zwangsheirat und Menschenhandel schützen. Angebotslücken im Hilfs- und Beratungsnetz der Städte und auf dem Land sollten mit eine wissenschaftlichen Studie identifiziert und geschlossen worden, kündigte NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf an. Die Untersuchung startet demnach im Februar.

Von dpa