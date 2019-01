14-Jähriger durch Messerangriff schwer verletzt

Engelskirchen (dpa/lnw) - Ein 14 Jahre alter Jugendlicher ist in Engelskirchen im Bergischen Land mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Jugendliche habe sich am Samstagabend mit Freunden auf einem Schulhof aufgehalten, teilte die Polizei am Montag mit. Nachdem er kurz weggegangen war, hörten die Freunde Schreie. Kurz darauf fanden sie den 14-Jährigen mit zwei Stichwunden und sahen eine männliche Person vom Tatort wegrennen. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa