Nächtliche Sperrungen im Autobahnkreuz Hilden

Hilden (dpa/lnw) - Im Autobahnkreuz Hilden kommt es in der Nacht zum Dienstag sowie in der Nacht zum Mittwoch zu Einschränkungen. Im Zuge des Umbaus des Autobahnkreuzes seien dort jeweils in der Zeit von 22 bis 5 Uhr Sperrungen notwendig, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Montag mit. In beiden Nächten steht auf der Autobahn 46 je Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Nach Einrichtung einer neuen Verkehrsführung in der Baustelle bleiben laut Straßen NRW anschließend auf der A46 drei verengte Fahrspuren pro Richtung geöffnet.

Von dpa