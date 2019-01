Sanierung der Düsseldorfer Oper würde 86 Millionen kosten.

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Sanierung der Oper in Düsseldorf würde nach einer vorsichtigen Schätzung innerhalb der nächsten 25 Jahre nach jetzigem Stand rund 86 Millionen Euro kosten. Preissteigerungen eingerechnet, liege der Sanierungsbedarf sicher bei mehr als 100 Millionen Euro, sagte Düsseldorfs Kulturdezernent Hans-Georg Lohe am Dienstag in Düsseldorf. In dem Nachkriegsbau aus den 1950er Jahren in der Innenstadt sind unter anderem Haustechnik und Wasserrohre veraltet.

Von dpa