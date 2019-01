«Lindenstraßen»-Fans gehen demonstrieren.

Köln (dpa) - Fans der Fernsehserie «Lindenstraße» wollen am Samstag gegen die Absetzung der Serie im kommenden Jahr demonstrieren. Für die angemeldete Kundgebung um 14 Uhr in der Nähe des Kölner Doms rechne man mit mindestens 500 Teilnehmern, sagte am Montag Andreas Sartorius von der Initiative «Lindenstraße muss bleiben!». Am 2. Februar sei eine zweite Demo in München geplant und am 23. Februar dann wieder eine in Köln. Die Kölner Polizei bestätigte, dass die Demos für die beiden Samstage angemeldet seien. Der Polizei in München lag noch keine Anmeldung vor.

Von dpa