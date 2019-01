Ditib will nach Kritik neu starten

Köln (dpa/lnw) - Der Islam-Dachverband Ditib will nach lang anhaltender Kritik einen Neustart angehen, seine Arbeit und Struktur aber nicht «abrupt» ändern. Die Ditib sei zur «Zielscheibe» geworden, es habe viele «unberechtigte Angriffe» gegeben, aber auch eigene Versäumnisse, sagte der neue Vorsitzende Kazim Türkmen am Mittwoch vor Journalisten in Köln. «Es ist dringend eine Deeskalation und eine Rückbesinnung auf Sachthemen nötig.»