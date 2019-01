Fußgängerin stirbt nach Unfall mit Straßenbahn

Köln (dpa/lnw) - Eine 27 Jahre alte Frau ist nach einem Unfall mit einer Straßenbahn in Köln im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau war am Dienstagabend von der Tram erfasst und mitgeschleift worden. Sie hatte laut Polizei an einem Fußgängerübergang mit Ampeln die Gleise der Straßenbahn überqueren wollen. Dabei sei sie von einer herannahenden Bahn erfasst worden.

