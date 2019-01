Schindler verlässt Holstein Kiel: Wechsel zum 1. FC Köln

«Kingsley hat sich frühzeitig für einen Wechsel entschieden, und das haben wir zu respektieren», sagte Kiels Sportchef Fabian Wohlgemuth. Alle Spekulationen seien damit vom Tisch. «Ich bin davon überzeugt, dass sich Kingsley mit Können und Leidenschaft bis zur letzten Minute zu seinen Aufgaben bei uns bekennt und sich angemessen aus Kiel verabschieden möchte», fügte Wohlgemuth hinzu.

Offensivakteur Schindler war 2016 von 1899 Hoffenheim nach Kiel gekommen und schnell zum Leistungsträger geworden. In 93 Spielen kam er auf 33 Treffer und 21 Torvorlagen. Nun sucht er die Herausforderung beim Aufstiegsaspiranten. «Der 1. FC Köln ist ein sehr großer Verein mit viel Tradition und einer ganz besonderen Strahlkraft. Ich freue mich, ab Sommer ein Teil des Clubs zu werden.» Bis dahin will er sich «voll auf meine Aufgabe in Kiel konzentrieren und alles dafür tun, dass wir gemeinsam unsere uns selbst gesteckten Ziele erreichen.»