Haseloff will Soli-Mittel zur Abfederung des Kohleausstiegs

Der Regierungschef hatte am Dienstagabend mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den drei anderen Ministerpräsidenten der Kohle-Länder über Hilfszusagen für den Strukturwandel in den Kohleregionen gesprochen. Haseloff warnte vor den Folgen, sollten die Kohleregionen nicht genügend finanziell unterstützt werden. «Der Osten hat in dieser Generation schon einen Strukturbruch hinter sich - die Wende», sagte er. «Wenn wir den Menschen mit dem abrupten Kohleausstieg noch einen Bruch zumuten, spielen wir mit dem Feuer. Ich will keine Gelbwesten wie in Frankreich.»

Beim Thema Soli gibt es Unstimmigkeiten in der Koalition. Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, ihn schrittweise abzuschaffen, aber erst ab dem Jahr 2021. Der Soli wird auf Einkommen-, Lohn-, Kapitalertrag-, Abgeltung- und Körperschaftsteuer erhoben. Er wurde kurz nach der deutschen Einheit eingeführt und sollte den wirtschaftlichen Aufbau in den neuen Ländern mitfinanzieren.