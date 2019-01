Tote 52-Jährige in Dinslaken: Ehemann in Untersuchungshaft

Dinslaken (dpa/lnw) - Im Fall einer toten 52-Jährigen in Dinslaken sitzt der tatverdächtige Ehemann in Untersuchungshaft. Es sei Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 50-Jährigen ergangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Duisburg am Donnerstag mit.