Brennendes Auto macht sich selbstständig

Paderborn (dpa/lnw) - Ein brennendes Auto ist auf einem Parkplatz einfach losgefahren - doch ein Zeuge konnte es stoppen. Ein Mann hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz in Paderborn abgestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 39-Jähriger bemerkte kurze Zeit später, das Flammen aus dem Motorraum des Fahrzeugs schlugen. Mit einem Feuerlöscher versuchte der Mann, den Brand zu stoppen. Dabei sprang laut Angaben der Polizei plötzlich der Motor des Autos an - und der Wagen rollte vorwärts.

Von dpa