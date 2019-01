Toter in Gescher: Verdächtiger wegen Mordverdachts in U-Haft

Gescher (dpa/lnw) - Im Fall eines toten Mannes in Gescher hat die Polizei einen 51-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Laut gemeinsamer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft sitzt der Mann, der die deutsche und kirgisische Staatsbürgerschaft besitzt, seit Mittwoch wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass er das 48-jährige Opfer Anfang des Jahres nach einem Streit in dessen Wohnung im Kreis Borken von hinten angegriffen und mit mehreren Stichen tödlich verletzt hat.