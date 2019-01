Kinderfahrrad am Ufer: Große Suchaktion in Meschede beendet

Meschede (dpa/lnw) - Die Polizei hat am Mittwochabend eine stundenlange Suchaktion wegen eines verlassenen Kinderfahrrads am Ruhrufer in Meschede ohne Ergebnis beendet. Weil ein Kind in den Fluss gefallen sein könnte, hätten Einsatzkräfte unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Spürhund bis in die Abendstunden gesucht, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Donnerstag. Es gebe derzeit keinen Hinweis darauf, dass wirklich jemand ins Wasser gefallen sei.