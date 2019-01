Essen (dpa/lnw) - Nach einem Brand mit verletzten Kindern in einem Mehrfamilienhaus in Essen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Ein technischer Defekt werde ausgeschlossen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Das Feuer war in der Nacht auf Dienstag im Keller des Altbaus ausgebrochen, insgesamt erlitten acht Menschen leichte Verletzungen.

Von dpa