Folkwang zeigt eigene Bauhaus-Sammlung

Die nächsten Ausstellungen sind neuen Ausdrucksformen am Bauhaus gewidmet. In Bühnenwelten (28. April bis 8. September) werden unter anderem Kostümentwürfe und Fotografien gezeigt. Vom 20. September bis in den Dezember steht László Moholy-Nagy im Mittelpunkt. Er kam 1923 an die Kunstschule und arbeitete mit Fotografie und Film.