Bonn (dpa/lnw) - Die Telekom Baskets Bonn haben ihren Trainer Predrag Krunic beurlaubt. Damit reagierte der Basketball-Bundesligist am Donnerstag auf die zuletzt ausbleibenden Erfolge. Am Dienstag hatte Bonn gegen Fribourg Olympic aus der Schweiz beim 63:70 in der Champions League schon die siebte Partie im elften Gruppenspiel verloren.

Von dpa