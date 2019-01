Mordverdächtiger war zuvor schon 27 Jahre in Haft

Schwerte (dpa/lnw) - Der Tatverdächtige im Fall einer in Schwerte getöteten Seniorin war zuvor schon 27 Jahre wegen Mordes in Haft. Der am Sonntag festgenommene Mann sei erst im vergangenen Oktober aus dem Gefängnis entlassen worden, sagte ein Sprecher des zuständigen Landgerichts Hagen am Donnerstag. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet. Der inzwischen 50-Jährige war laut Gerichtssprecher wegen Mordes 1990 an einer Frau in Aachen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Seit 2004 saß er in der JVA Schwerte ein. Die weitere Vollstreckung der Haft sei im Oktober auf Bewährung ausgesetzt worden.

Von dpa