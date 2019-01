Glatte Straßen in NRW: Polizei mahnt zur Vorsicht

Bielefeld (dpa/lnw) - Wegen glatter Straßen ist es in NRW in den Morgenstunden des Freitags zu mehreren Unfällen gekommen. Es blieb aber größtenteils bei Sachschäden - schwere Unfälle seien bisher nicht gemeldet worden, teilt die Leitstelle der Polizei NRW mit. In Höxter beispielsweise kam es zu fünf Unfällen mit Sachschäden - unter anderem musste eine Straße wegen eines querstehenden Lkws gesperrt werden. Verletzte gab es nicht.