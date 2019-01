Beckenbauer traut BVB den Titel zu: Magath sieht Bayern vorn

München (dpa) - Borussia Dortmund hat nach Einschätzung von Franz Beckenbauer in diesem Jahr gute Chancen auf den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga. «Dortmund wird Meister, falls sie nicht noch einbrechen. Danach sieht es aber nicht aus», sagte der 73-Jährige der «Bild»-Zeitung (Freitag). Allerdings hätten sich die Bayern auch stabilisiert. Der frühere Münchener Trainer Felix Magath traut seinem Ex-Verein FC Bayern noch mehr zu. «Ich rechne damit, dass Bayern spätestens nach den Champions-League-Spielen in der Bundesliga nah an Dortmund heranrückt», sagte der 65-Jährige. «Dann wird der Druck immer größer, und Bayern zieht vorbei.»

Von dpa