NRW investiert Millionen in Deradikalisierung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung verstärkt den Kampf gegen den verfassungsfeindlichen Salafismus. Neben der bereits angekündigten Ausweitung des Präventionsprojekts «Wegweiser» von 17 auf 25 Beratungsstellen sollen mindestens 2,6 Millionen Euro in weitere Vorbeugungs- und Bildungsangebote investiert werden. Das kündigte die Landesregierung am Freitag in Düsseldorf an. «Schnellere Radikalisierungsprozesse, salafistische Frauen-Netzwerke und Rückkehrer aus Jihad-Gebieten sind aktuell besondere Herausforderungen», erklärte sie in einer Mitteilung.

Von dpa