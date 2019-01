Riesen-Interesse an «Babylon Berlin»-Casting

Die Resonanz auf den Castingaufruf war schon in den Tagen zuvor groß gewesen. Eventuell lag das auch an den speziellen Rollen, die man für das in der Weimarer Republik spielende Epos zu vergeben hatte. Gesucht wurde nach Gangstern, Polizisten, Henkern, Kneipengängern und Offizieren, aber auch nach einem kleinwüchsigen Mann, Kellnern, Priestern und Tischlern - in diesen Fällen idealerweise mit Berufserfahrung. Für eine spezielle Szene wurden Männer und Frauen gesucht, die bereit sind, sich leidenschaftlich zu küssen. Im Aufruf hieß es, dass «sowohl normalere als auch vom Leben gezeichnete Gesichter und Körper» erwünscht seien - zum Beispiel auch Einarmige.

Die dritte Staffel «Babylon Berlin» soll Ende 2019 bei Sky und ab Herbst 2020 in der ARD zu sehen sein. Drehorte sind Berlin, Potsdam-Babelsberg und in NRW Köln, Bonn, Düren, Solingen und Krefeld. In der neuen Geschichte ermittelt Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) an einem Filmset, an dem eine berühmte Schauspielerin gestorben ist.